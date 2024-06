"Poco personale? Da mesi attendo di essere assunto in Ausl"

Scrive il segnalante

Da ormai più di un anno attendo di essere assunto in Ausl Romagna come infermiere. Nonostante abbia vinto il concorso tenutosi nel 2023 ed anche una mobilità in entrata, la mia situazione è ferma. Paradossalmente avrebbero la possibilità di assumermi con la formula burocratica da loro preferita, eppure la mia situazione è in stallo da mesi. Avendo una limitazione (non posso fare turni notturni), con la scusa di dovermi trovare un posto adeguato (so che ce ne siano diversi scoperti già adesso) la direzione infermieristica di Forlì rimanda l'assunzione di mese in mese. Viene da pensare che oltre ad essere discriminato per non avere una idoneità totale, il problema di carenza personale non voglia essere risolto, lasciando sguarniti servizi ai cittadini.