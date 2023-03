Il poeta forlimpopolese Maurizio Maraldi dedica una poesia alla Segavecchia

La Segavécia L’è una vécia spintacèda Bròta sporca…sduganéda… J’occ spiritej… e tòta sdintéda. Ma tòt quent aj’vlèn un gran bèn e ogni àn a la festegièn . A la purten in prucision par al stredi de paès… lè una festa…un aligrì che l’inveran e porta vj. L’è un ùcasion par stér insèn… Grend e znìn…nòn e burdèl. Tra carameli e frota sèca… la zambéla e la sunzeza e sansvès e la panzeta… us pè d’lés in Paradis e par tòt quent uj’è un suris. E se pù vùit burdèl A fasì i brev e i bùn…Alè… tot a fè un zir in ti baracùn…

Maurizio Maraldi

LA SEGAVECCHIA E’ una vecchia spettinata Brutta…sporca…vestita male. Gli occhi spiritati e tutta sdentata. Ma tutti quanti gli vogliamo un gran bene e ogni anno la festeggiamo. La portiamo in processione per le strade del paese...è una festa…un allegria ,che l’inverno porta via. E’ un occasione per stare insieme grandi piccoli…nonni e bambini. Tra caramelle e frutta secca… la ciambella e la salsiccia… il sangiovese e la pancetta… sembra di essere in paradiso e per tutti c’è un gran sorriso. E se poi voi bambini fate i bravi ed i buoni…alè tutti a fare un giro nelle giostre…

(Disegno di Luca Battistini)