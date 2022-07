Poesie in dialetto romagnolo alla Festa Artusiana di Forlimpopoli

Il Poeta Forlimpopolese Maurizio Maraldi è stato graditissimo ospite alla festa Artusiana invitato dagli Amici de "E Góz " alla presenza di tante persone provenienti anche da altre province Romagnole e regioni Italiane (anche famiglie con bambini) ha recitato la sua poesia in lingua "L'arte del buon cibo" dedicata ai 15 anni di Casa Artusi e all' Associazione Mariette e altre sue Poesie in Dialetto Romagnolo che ricordano tante realtà artistiche e non del territorio....da "E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli " con i disegni del compianto Mario Bertozzi...le Poesie dialettali di Maraldi e la storia di Paolo Zanoli....a "A Casa di Paola " in via Andrea Costa 22 galleria D'arte...dove i sogni diventano realtà...con la poesia "A cà dla Fata Turchina". Alla fine Maurizio ha presentato la sua maschera Romagnola Barchèta nata per far conoscere e diffondere il Dialetto Romagnolo , specialmente alle nuove generazioni , recitando la poesia a lei dedicata e regalando la stampa del disegno originale di Barchèta della Figlia Lisa e quella rivista dall'artista Forlimpopolese Fabio Pixel Collinelli.