"Polizia sottorganico, i cittadini vogliono sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ho letto l'allarme lanciato da Roberto Galeotti, segretario provinciale del primo sindacato del Comparto Sicurezza, il Siulp e non mi meraviglia affatto la sua preoccupazione. Sono passati oltre 45 anni da quando anche a Forlì costituimmo il “movimento per la smilitarizzazione” della Polizia e siamo ancora qui a parlare di mancanza di personale. Non c'è nulla da fare, siamo un Paese che adotta il pensiero gattopardiano di Tomaso di Lampedusa, cambiare tutto per non cambiare nulla. E quindi caro Roberto, visto che anch'io sono stato un sindacalista del Siulp, non smettere di lottare sperando che qualcuno seduto nell'ambulacro di potere romano, ti ascolti. I cittadini vogliono sicurezza".