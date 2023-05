Alluvione, esempio di celerità e ripartenza: a Meldola un ponte costruito in 76 ore

Riceviamo e pubblichiamo: "Un grande esempio di celerità nel risolvere i problemi. E' quello avvenuto in località Bagnolo,n el comune di Meldola, dove, per la piena di martedì scorso, il ponte sul torrente Voltre si era irrimediabilmente lesionato come constatato dal sindaco Roberto Cavallucci stesso, intervenuto direttamente sul posto e calatosi sotto il ponte per verificarne l'agibilità (vedi foto). La chiusura del ponte ha reso impossibile i collegamenti fra Meldola, Poandispino e molte frazioni e allevamenti della zona. La ditta Coromano, incaricata dei lavori,con i suoi bravissimi operai che hanno lavorato giorno e notte, ha costruito questo ponte provvisorio a pochi metri dal precedente in sole 76 ore, ha ripulito il fiume dagli alberi e dai detriti, ha riparato le condotte dell'acqua e ha ristabilito i collegamenti con Meldola. Già da lunedì sera infatti si può raggiungere Meldola in sicurezza. Grazie di cuore a tutti".

Una residente del luogo.