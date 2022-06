Porta Schiavonia, "piante da potare. Vengono usate come bagni o per nascondere bici rubate"

Gallery



Recita la segnalazione: "Situazione di degrado zona Porta Schiavonia (centro storico). Queste piante che fanno dei frutti neri/rossi non si capisce di che tipo siano e se servono a qualcosa. Di rado osservo opere di spazzatura. Tra i cespugli ci sono pezzi di biciclette rubate. Inoltre queste piante vengono usate come bagno pubblico di notte. Sono alte oltre il metro e mezzo e volevo capire perchè non vengono mai potate. Capisco che i problemi sono altri, ma almeno queste piante vanno curate. Altrimenti ci troviamo i rami con le bacche dentro le case. Sarebbe ora di fare un pò di pulizia generica. Grazie mille spero che questa segnalazione vada a buon fine ai piani alti".