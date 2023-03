Farine dagli insetti? Succedeva in guerra: potenza della fame

Recita la segnalazione di una cittadina:

Le attuali polemiche sulle farine ricavate dagli insetti mi hanno richiamato alla mente i ricordi di un concittadino, intervistato contestualmente ad una donazione che fece al Museo del Risorgimento di Forlì. Narrò che, fatto prigioniero dalle truppe inglesi, nel corso del secondo conflitto mondiale, venne internato in un campo in Kenya. Le razioni erano assai "misurate". "Si rivelò provvidenziale -narrò- un'invasione di cavallette, durata ben otto giorni: tutti eravamo impegnati nella caccia degli insetti, che in quelle regioni hanno dimensioni veramente notevoli. Le cavallette, private delle ali, delle zampe e della testa, venivano arrostite su di una lamiera lasciata al sole". Testuale