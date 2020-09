Recita la segnalazione:

Ho notato che hanno potenziato l'antenna in via Firenze 70, vorrei sapere dove poter trovare il permesso e/o richiesta depositata presso gli uffici comunali per poterla consultare. Questa riconfigurazione comporterà variazioni con aumento di esposizione ai campi elettrici per i cittadini di Forlì e del quartiere Romiti?Dove si possono consultare i dati dei precedenti rilievi dell'ARPA?