Scalatore scende nel dirupo per recuperare sacchi di rifiuti adiacenti ad un parco giochi

Recita la segnalazione di Angela Ferrini, ex consigliere comunale di Predappio: "Domenica scorsa un volontario scalatore della zona, è sceso nel dirupo della boscaglia sita in Via Raffaello Sanzio a Predappio. Da mesi, diversi sacchi di rifiuti, giacevano nell' area che degrada anche sul corso fluviale. Il 30 marzo avevo chiesto il permesso di intervenire alle Autorità competenti, per poter rimuovere i sacchi, evidenziando un possibile pericolo per l' incolumità dei tanti frequentatori del parco giochi e dei residenti della zona. Avevo provveduto ad acquistare diversi sacchi neri, grandi e robusti, per insaccare direttamente sul posto i sacchi "lanciati", onde evitare che si rompessero e che il contenuto fuoriuscisse.

Da mesi, detti rifiuti, erano esposti alle intemperie ed alle temperature estive del mese di marzo, quindi in stato di decomposizione, processo che, qualora dei ratti o altri animali, fossero entrati in contatto con questi rifiuti e, morso un bambino o un adulto, avrebbero potuto provocare seri problemi alla salute dei malcapitati. Mentre il 28 novembre 2020, un altro scalatore sceso in cordata, recuperò parecchio materiale sfuso, questa volta, oltre a diverso sfuso, fra cui una batteria per automobile, è stato rimosso quello che era un rischio sanitario e ambientale. Lo scalatore del 25 aprile, è lo stesso che entrò in acqua il 28 novembre per rimuovere rifiuti nel corso fluviale. Sono persone che conoscono bene i dirupi, le boscaglie e i fiumi. Agiscono muniti di attrezzatura ma, nonostante questo, il rischio di infortunarsi rimane. Non bisogna avventurarsi in aree a rischio da soli e, bisogna essere esperti. Ho consegnato la batteria per auto ad un meccanico del nostro paese che, si è offerto di ritirare gratuitamente batterie e pneumatici che, smaltira' correttamente. Purtroppo, a differenza della scalata del 28 novembre 2020, dove per giorni lavorai i rifiuti recuperati per differenziarli, questa volta è stato tutto depositato in sacchi neri, sigillati e depositati vicino alla campana per il conferimento del vetro, sita in Via Sanzio.

Terminato il recupero in detta boscaglia, lo scalatore è sceso in acqua per recuperare l'ultimo sacco di rifiuti, come si evince dalla foto. Un sacco di rifiuti recuperati, perdeva liquido, il cosiddetto percolato. Insaccarli sul posto, è stato indispensabile. Il 18 aprile c.m., ho inviato una mail all' Autorità di Bacino, Dipartimento Romagna, evidenziando alcune criticità. Conoscendo la loro professionalità e competenza, confido in un intervento atto a rimuovere ramaglie, tronchi abbattuti e altri rifiuti, al fine di bonificare l' area ed eventualmente, facilitare altre discese. Sono consapevole che gli interventi di manutenzione da eseguire sono tanti e in diversi Comuni e che, le risorse economiche da investire, sono sempre insufficienti per risolvere le tante problematiche, ma considerato che l' area è adiacente ad un parco giochi, confido nella loro disponibilità. Le nuove politiche green, potranno facilitare finanziamenti per le varie Istituzioni. Terminato il recupero, domenica pomeriggio, ho provveduto ad inviare alla Società " Alea Ambiente ", una mail dettagliata, chiedendo di provvedere al recupero dei rifiuti rimossi.

Lunedì mattina, alle ore 5,30, "Alea Ambiente", ha prontamente effettuato il ritiro. In ogni frazione del nostro Comune e non solo, ci sono parecchi abbandoni. È importante continuare a sensibilizzare i cittadini, coinvolgendo asili e scuole di ogni ordine e grado. Sono le nuove generazioni che vanno coinvolte, in un progetto di educazione civica e ambientale. Sono i giovani, il nostro futuro. Ogni individuo ha il dovere di assumere comportamenti rispettosi nei confronti della comunità in cui vive. Ringrazio sentitamente i nostri scalatori. Senza il loro impegno, tutto ciò, non sarebbe stato possibile. Per me è stata una giornata " terapeutica ", per loro una fatica ripagata dalla soddisfazione di aver contribuito a rendere il nostro paese più sicuro e pulito".