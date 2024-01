Tra letture, musica e arte: Fadiola Golloberda presenta il libro "Albero di Fata"

Il teatro della casa di riposo "Pietro Zangheri" di Forlì ospiterà il 14 gennaio alle 15,30 la presentazione del libro "Albero di fata" di Fabiola Golloberda. Ad affiancare la scrittrice ci sarà il figlio pianista Diego Luis, che eseguirà qualche brano del suo repertorio, e la pittrice Marina Sassi, che si cimenterà dal vivo con tela e colori. "Non ero ancora maggiorenne e immaginavo di aver intorno a me tanti bambini e, a vent' anni, sognavo di averne ancora di più - racconta Golloberda -. Mi chiedevo se sarei riuscita a far qualcosa per loro, mi sentivo in debito ma non sapevo come fare per sdebitarmi. Ed eccomi qua, esattamente venti anni dopo, a quarant'anni compiuti, ho la risposta. Ammetto, mi ci è voluto tempo e fatica per scoprire dentro di me in quale forma mi sarei espressa. Cercando in profondità ho dato luce a una passione nascosta, la scrittura che oggi mi tiene viva".

Il libro "Albero di Fata", pubblicato in ottobre del 2023, continua, "è il prodotto del mio percorso di scrittura per bambini che mi ha dato recentemente la possibilità di presentarlo e leggerlo come volontaria, in diverse scuole di infanzia ed elementari di Forlì. E' una novella che ha tratto ispirazione grazie a episodi di cui sono stati protagonisti bambini e adulti di Forlì, realmente esistenti. E così, nelle scuole in cui sono stata invitata e che di nuovo qui sentitamente ringrazio, tra letture e canzoni con la chitarra in mano, ho conosciuto tanti bambini, ognuno dei quali diversamente curioso e attento a quello che proponevo, stimolandoli alla scrittura e alla musica. Ma non mi basta. Per realizzare il mio intento sento di dover fare di più. E allora invito tutti i bambini delle scuole di infanzia ed elementari, e perché no anche i più grandi - "piacerà anche agli adulti!" (disse un bambino), Per qualsiasi altra informazione e per le scuole di infanzia ed elementari che volessero contattarmi per proporre l'esperienza già proposta nelle altre scuole, sempre a titolo gratuito, mi potete scrivere all'indirizzo email: golloberdafadiola@gmail.com".