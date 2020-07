Si presenta il romanzo "Grilli e Sangiovese"

Mercoledì 29 luglio alle ore 18.30 si terrà per la prima volta, presso il Palazzo Foschi Numai, la presentazione del libro "Grilli e Sangiovese", un giallo tutto romagnolo frutto della penna delle forlivesi Paola Casadei e Cinzia Tonelli. La serata prevede una chiacchierata con le autrici, che ci racconteranno aneddoti sulla stesura del libro e che saranno liete di accogliere gli interventi del pubblico. Le voci di Laura Sciancalepore e Marina Ruffilli , daranno voce ad alcuni personaggi del libro, introducendone la lettura. Non mancheranno buon vino ed insoliti formaggi: la presentazione, infatti, sarà accompagnata da una degustazione di Sangiovese dalle cantine del Podere Carlo Fantini (Bertinoro), e dei Fermentini di Federica Zavatti. Durante la serata sarà possibile acquistare una copia autografata del libro, ma i più curiosi possono comprarlo già da ora, nelle librerie della città. L'evento, aperto a tutti, è a ingresso libero. Per garantire un'accoglienza calorosa ma nel rispetto delle norme di sicurezza, per prevenire il diffondersi del virus, si richiede la prenotazione al numero 3338627799. Le autrici: Paola Casadei già autrice de “L’elefante è già in valigia” (2015), responsabile del corso di letteratura italiana per il Centro culturale italiano Dante Alighieri, vive ora a Montpellier CinziaTonelli da trent'anni lavora come infermiera nel DSM (Dipartimento di Salute Mentale) è alla sua prima opera