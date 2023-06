"Viviamo in 5 in una casa popolare da 45 mq, ma non mi danno un altro alloggio"

Recita la segnalazione: "Mi chiamo Elena ho 30 anni abito in una casa popolare di 45 mq assieme mio marito, mia figlia di 7 anni e mio figlio di 1 anno, e sono incinta del terzo figlio e sono a 8 mesi. Più di una volta sono andata a parlare con Acer e con il servizio sociale per cambiare Alloggio perché in 5 in 45 mq è impossibile vivere. Abbiamo una sola camera da letto: per ora stiamo in 4 poi ad agosto quando partorisco saremo in 5. Mia figlia ha 7 anni e non so dove poterla farla dormire perché non ci sta più nel lettino quelli da bambina.

Mia figlia sta avendo dei problemi a scuola, sta avendo dei problemi di salute causati proprio dal sovraffollamento dato che in casa non ha la sua cameretta non ha I suoi spazi dove fare i compiti, dove giocare e dormire. Nessuno ha i propri spazi e io mi trovo a portare mia figlia dal neuropsichiatra. In casa c’è molta tensione ed è dovuta dal ambiente troppo piccolo per 5 persone. Mi è stato detto che il cambio alloggio non me lo possono fare perché non ho preso denunce dai vicini. E che non ce niente di urgente e che devo rispettare la graduatoria quindi il cambio alloggio mi verrà dato fra 6-8 anni.

Questa è l’Italia! Stanno privando una bambina i suoi spazi la sua libertà e la sua indipendenza. In 5 in una camera da letto? In 5 in un letto a dormire? Mia figlia che alla notte non riesce a dormire perché mio figlio piange e lei va a scuola stanca. Si parla tanto del bene dei bambini e del rispetto umano ma qua dov'è l’umanità Che io mi trovo a dover portare mia figlia da uno psichiatra perché sta avendo i problemi a scuola, perché non dorme e non ha i suoi spazi e in casa che una situazione di tensione visto che a momenti mangiamo pure uno sopra l’altro".