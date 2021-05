"Problemi di connessione Internet e di segnale"

Recita la segnalazione: "Con la presente sono a segnalare i pesanti disservizi che sto avendo su due numeri WindTre a me intestati, disservizi ad oggi ancora non risolti nonostante le numerose segnalazioni ai numeri di competenza. In sostanza, nella mia zona di residenza, ormai dal 10 maggio, ho grossi problemi sia nella ricezione delle chiamate sul mio numero di cellulare, sia nell'effettuare le telefonate. Spesso e volentieri il telefono risulta, a chi mi chiama, irraggiungibile o occupato, nonostante il telefono sia acceso e nonostante io in quel momento non stia effettuando alcuna chiamata. Nel momento in cui, invece, provo a effettuare una chiamata, il segnale non si aggancia, la chiamata "cade" e il triangolo del segnale scompare o vicino ad esso appare un punto esclamativo.

Solo dopo svariati tentativi, è possibile effettuare la telefonata o risultare raggiungibili per chi mi cerca. Per Internet, la storia è la stessa. Con il numero che utilizzo per la connessione Wifi, è impossibile navigare, il segnale è inesistente. Da varie prove effettuate, ho potuto constatare che il problema non risiede nei miei dispositivi, che in altre aree di Forlì e non solo funzionano senza problemi, bensì si tratta di un problema di rete. Chiamando l'assistenza clienti della compagnia telefonica WindTre, non ho avuto assistenza alcuna, se non risposte contraddittorie, approssimative, superficiali e, di fatto, da ormai oltre 10 giorni il problema persiste, senza che si giunga a una reale risoluzione della questione. Possibile che nella mia zona nessuno abbia, con WindTre, problemi simili? Grazie"