""Touch ad go" al Ridolfi, è possibile autorizzarlo senza alcuna deroga?"

Riceviamo e pubblichiamo: "Considerati i numerosi decolli e atterraggi (procedura "Touch and Go") di venerdì 19, domenica 21 e oggi mercoledì 24, chiedo a chi è competente in materia se sia possibile autorizzare, senza alcuna deroga, la procedura in corso da qualche giorno in un aeroporto, quale è il nostro, situato all'interno di zona residenziale e se durante l'esecuzione della procedura sia prevista o meno la presenza di un solo pilota. Grazie già da ora a chi si prende cura di fornire una risposta competente".

M. Gardini