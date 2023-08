Pronto soccorso, la segnalazione: "Usciti senza una diagnosi chiara, costretti a fare visite a pagamento"

Segnala una cittadina, Ylenia: "Sarei curiosa di sapere come si può affermare la gravità di un caso...ci siamo recati al pronto soccorso giovedi pomeriggio alle ore 15.30 e siamo usciti 12 ore dopo. Assurdo ma ok. Ma quello che davvero non concepisco è come siamo stati trattati..."se lei non voleva stare qui per tutto questo tempo poteva recarsi dal medico di base..e risolvere il tutto da sola". Premetto, una persona che si reca al pronto soccorso non va per un caffè..ma perché è importante. E forse è la mancanza di rispetto e la voglia di fare accertamenti che ti fa uscire da li senza una diagnosi chiara, ma con la necessità di dover andare a fare visite a pagamento. Davvero vergognoso"