"Pronto soccorso senza termoscanner, distanziatori e dispenser di igienizzante alla porta"

Recita la segnalazione:

Mi sembra incredibile che nel 2021 dopo un anno e mezzo di pandemia che nel pronto soccorso di non ci sia un termoscanner, con gente che entra senza controlli anche solo per prendersi il caffè alla macchinetta, l'unico dispenser (manuale e senza pedale) dell'igienizzante si trova dentro vicino a dove si fa il triage e non all'ingresso dove di norma si dovrebbe trovare. All'interno non ci sono neanche le sedie "spaziatrici" utili a distanziare le persone. Se pensiamo ai bambini che vanno a scuola con mascherine, non si possono muovere dal banco, vengono controllati giornalmente tutto questo mo sembra assurdo.