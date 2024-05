"91enne in attesa per oltre 12 ore, in un pronto soccorso pieno di altri anziani che aspettano da ore"

in

Mio padre di 90 anni è caduto e siamo andati al pronto soccorso con la croce rossa alle ore 10. Alle 22.30 deve ancora essere visitato. La sala d'aspetto è piena di persone ( forse 50/ 60 ) e sulle barelle ci sono almeno altri 12 anziani in attesa da molte ore. Il prossimo Sindaco ( chiunque sarà) sarebbe opportuno che si occupasse di questo gravissimo problema per i suoi cittadini.

