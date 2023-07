"Pronto soccorso, personale impegnato anche a tenere a bada i pazienti poco educati"

Spiega il segnalante:

Per una brutta caduta mio padre sabato sera veniva prelevato da un' ambulanza e portato al Pronto Soccorso dell' ospedale di Forlì , io mi recavo dopo poco e trovavo mio padre sul lettino, la ferita non era grave quindi eravamo in attesa. E nell' attesa appunto ho potuto constatare la mancanza di sicurezza nella quale opera tutto il personale del Pronto Soccorso nel tenere a bada e raffreddare gli animi dei "pazienti" poco educati per non dire pericolosi. Situazione di forte stress che ricade sul loro piano di lavoro, allungando anche i tempi di attesa, e sicuramente non di loro competenza. Quindi segnalo agli organi di competenza Prefetto - Questura - Vigilanza Privata al fine di mettere in sicurezza il personale per lo svolgimento dei propri importanti compiti. Comunque nonostante tutto il personale si è mostrato gentile e professionale.