Prosegue la collaborazione fra il Comitato Territoriale 2 e quello per la lotta contro la fame nel mondo

Prosegue la collaborazione fra il Comitato Territoriale dei quartieri n.2 e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Dopo un incontro fra il presidente del comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Davide Rosetti e il rappresentante del Comitato Territoriale dei Quartieri n.2 Naldi Maurizio si è avviata una collaborazione che rientra nella più ampia progettazione di Shalon campo 2022 stili di vita per nuove strade dove collabora anche la caritas forli-bertinoro.Nello specifico come volontari del C.T.Q n.2 diamo una mano nell’organizzare le giornate ecologiche da lunedi 20 a venerdi 24 giugno 2022.Tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18 diversi giovani studenti forlivesi dai 15 ai 17 anni saranno impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati.Una esperienza utile ed educativa.In particolare Lunedi 20 saranno al centro sociale di via Sillaro 42, sede ex circoscrizione,quartiere Cava-Villanova, e divisi in gruppi, raccoglieranno rifiuti abbandonati nei parchi circostanti, Bertozzi e Lugaresi, con passaggi presso la scuola Livio tempesta e i centri commerciali. Martedi 21 saranno presso il palazzetto dello sport del quartiere romiti dove verranno controllati i parchi e le scuole presenti. Mercoledi, giovedi, venerdi si continua con l’educativa ambientale nelle zone limitrofe alla sede di via Largo Annalena Tonelli. Il campo Shalon è ormai una storica iniziativa che coinvolge i giovani nelle attività del comitato per la lotta contro la fame nel mondo, noi come volontari istituzionali eletti dai cittadini non possiamo sottrarci a collaborazioni positive ed utili alla società ,come è questa iniziativa, che va a seguire quella precedente di raccolta beni primari “ Emergenza Ucraina” che ha avuto grande partecipazione di cittadini. Formare giovani nel rispetto dei beni comuni è per noi una priorità.

Naldi Maurizio rappresentante del C.T.Q n.2-comune di Forli 17/06/2022.