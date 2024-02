"Proteggiamo la Madonna di Olivucci"

Riceviamo e pubblichiamo. "La Madonna della Ripa di Francesco Olivucci Il recente racconto di Piero Ghetti, relativo alla quattrocentesca Madonna della Ripa, mi ha richiamato alla mente l’altra Madonna, quella dipinta dall’artista forlivese Francesco Olivucci (1899-1985) su una parete esterna del complesso conventuale della Ripa, all’inizio della via omonima, proprio fronte allo sbocco di via Maroncelli. Per l’esecuzione di tale opera è preziosa la testimonianza di Arrigo Casamurata, altro pittore forlivese, che, negli anni del racconto, abitava di fronte al convento. Sul muro di cinta dell'antico monastero della Ripa, esisteva una vecchia immagine di Madonna col Bambino, del tutto illeggibile. Circa nel 1947-48, le pie donne della strada, mostrarono il desiderio di vedere in quel riquadro così danneggiato, una bella Madonna "come Dio comanda". Vi era, in via Piero Maroncelli, un negozietto di merceria e biancheria minuta nel quale quasi tutte le massaie della zona solevano fare acquisti. Il negozietto apparteneva alla moglie del pittore Francesco Olivucci.

Ed ecco spiegata la ragione per cui fu chiesto a lui di eseguire l'opera. La scelta fu felicissima, poiché credo che all'infuori di Maceo, all'epoca, a Forlì, non avrebbero trovato di meglio. Casamurata aggiunge una nota di colore, raccontando che Galileo, caratteristico personaggio cittadino, in eterno conflitto col mondo intero, abitando in quella strada, non mancava di inviare improperi vari anche all'immagine sacra. Olivucci utilizzò la figlia Anna come modella della Madonna. L’immagine, frontale, a grandezza naturale, memore nell’iconologia di Piero della Francesca, campeggia con la padronanza spaziale tipica di Olivucci. Nei colori, le ocre e terre si accompagnano ad un rosso sangue e ad un blu profondo. I visi di Madre e Figlio e il gesto di presentazione del Bimbo rivelano materna tenerezza e intima grazia. Nel 1985, l’allora assessore alla cultura Gabriele Zelli provvide a far proteggere l’opera con un vetro. Come, però, appare evidente dall’immagine (gentilmente fornitami da Umberto Pasqui), sarebbe urgente un intervento di restauro, poiché la pittura è ormai sbiadita e deteriorata. Sarebbe, altresì, opportuna la sostituzione del vetro di copertura".

Flavia Bugani