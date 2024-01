"Cambio di orario in vista alla scuola media, a 6 ore col sabato a casa: disagi per alcune famiglie"

Scrive il segnalante:

Al fine di procedere con la modifica dell’orario scolastico del plesso della scuola media Dante Alighieri di Castrocaro Terme, da diversi mesi i genitori del comprensorio castrocarese sono coinvolti in sondaggi. Sembra che per soddisfare le esigenze del territorio si voglia portare l’orario a 6 ore giornaliere sabato escluso, semplicemente cambiando l’orario senza avere un piano di adeguamento della didattica. Appare quindi fondamentale definire l’orario scolastico in modo da ottenere un’organizzazione efficace che venga incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

Nonostante le richieste di chiarimenti avanzate dai genitori alla Dirigenza non sono state ottenute risposte esaustive in merito all’adattamento del piano formativo conseguente al cambio d’orario. Si evidenzia inoltre che per i genitori con più figli frequentanti i plessi delle elementari e delle scuole medie vi siano sovrapposizioni di orario difficilmente gestibili dalle famiglie e a tal proposito è stata paventata un’ipotetica intesa con Start Romagna per corse dedicate alla nostra scuola ma questo aspetto non sembra trovare alcun riscontro con l’amministrazione comunale. Quali sono quindi le motivazioni del voler apportare tale cambiamento con tanta insistenza da parte della dirigenza?

Un genitore deluso