"Festa della birra, musica a tutto volume per 8 giorni"

Scrive il segnalante:

Ci risiamo anche quest’anno, per ben 8 serate, dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 3 settembre, dalle 18,30 alle 24 musica a gran volume e gran traffico in via Orceoli a Forlì, in pieno centro abitato! Motivo: la festa della birra nel Polisportivo Buscherini con concerti a tutto volume. Per carità, tutti hanno diritto ad un “sano” divertimento, ma tutti hanno anche diritto ad un po’ di riposo e serenità…. o no? La festa, come detto, si svolge in pratica nel mezzo di case e condomini con musica “sparata” a tutto volume (perché poi? Ma non c’è anche un limite per le emissioni dei rumori? Ma c’è qualcuno che controlla?).

Si inizia alle 18,30 con le prove e si va avanti alle 24, poi si prosegue con il vociare della gente e con il rumore delle auto che defluiscono. Nel quartiere abitano, ovviamente, anche anziani, che sono sempre di più, gente che lavora e chi semplicemente gradirebbe un po’ di quiete – e per chi vuole riposare, dormire non basta chiudersi in casa, magari a quell’ora si vorrebbero tenere aperte le finestre. Quindi, libertà a divertirsi con la festa della birra, ma farlo per ben 8 pomeriggi e serate nel mezzo di un quartiere abitato mi sembra sbagliato oltre che fastidioso. Per il rispetto dei diritti di tutti e per la buona convivenza, chiedo, cortesemente, a chi gestisce la manifestazione e alle autorità preposte al controllo di verificare che siano almeno rispettate le normative e regolamenti in materia e che sia valutata una nuova destinazione della festa sin dal prossimo anno.