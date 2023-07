"Me e te par sempar" nella raccolta di poesie "Cumited - Com una volta"

La poesia di Maurizio Maraldi "Me e te par sempar" è stata pubblicata in una prestigiosa raccolta di poesie edita da La Piazza Editore dal titolo "Cumited - Com una volta", partecipando al concorso di poesia dialettale "Giustiniano Villa"XXXI tenutosi a San Clemente. Questa poesia ha partecipato ed è stata inviata anche alla giuria del concorso indetto dall'accademia dei Benigni "Omaggio a Spaldo" nel 2022, associazione che opera in nome di Aldo Spallicci.