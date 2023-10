"Puzza e degrado, molti cittadini subiscono ogni giorno la maleducazione di pochi"

La segnalazione di un lettore:

Mi chiamo Aristeo e sono il gestore del negozio Verdiana in via Cantoni, 65 a Forlì. Ogni mattina all’apertura mi trovo questo spettacolo! Alla fine toglieranno il cestino e i maleducati andranno altrove a gettare la sporcizia ma, intanto, questo piccolo degrado maleodorante mi tocca ogni giorno. Che dire, ancora una volta per colpa di pochi maleducati, vandalo-delinquenti, ci rimette tutta la città. Forse il progetto “Alea” andrebbe quanto meno “rivisitato”. Dove passa l’ignoranza non può crescere il buon senso civico.