Milano ha il famoso quadrilatero della moda, a partir da via Montenapoleone: un trionfo del Made in Italy. Forlì ha il quadrilatero degli escrementi canini, ubicato a Schiavonia, nella piazzetta e nelle vie che cingono l'ex distretto militare: un trionfo del Made by idiots. Credo che necessiti un cervello inferiore al cane, per imbustare degli escrementi salvo abbandonarli in strada, gettarli su davanzali o infilarli nelle nicchie di un muro.