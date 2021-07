"Terreno incolto e abbandonato, disagi per le abitazioni circostanti"

Recita la segnalazione

Siamo in centro a Forlì, non in Piazza Saffi, ma semplicemente a 4 Km dal cuore della città, ma sempre di centro abitato si tratta. Questo spicchio di terra, sito tra via Ravegnana ( quartiere Ospedaletto) e via Zampeschi, vive da decenni abbandonato e in pieno degrado. Ormai esistono e vivono colonie di animali di ogni genere e razza. Dai rettili alla selvaggina, passando per ratti e insetti dannosi alla salute. Le abitazioni circostanti si sono stufate di rischiare la propria salute e di tagliare la vegetazione parte del terreno confinante per tentare di non farsi invadere da serpi o topi. Ricordo che da anni vengono fatte segnalazioni al Comune e alle autorità competenti, ma nulla cambia e ancora non si è visto nessuno.