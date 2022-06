Quando l'abbandono di rifiuti diventa "un'opera d'arte": l'ennesimo episodio d'inciviltà

Recita la segnalazione: "Volevo complimentarmi con l'autore di questa opera d'arte, soprattutto per la sua quasi perfetta disposizione delle bottiglie, e al contempo segnalare l'ennesimo episodio di incivilta' e degrado in via Curte angolo via Orto del Fuoco ma la speranza che vengano installate telecamere, fototrappole e quello che puo' servire a rintracciare, o almeno provare a, gli autori di queste meraviglie ed anche i padroni dei cani che continuano imperterriti a lasciare a terra quello che tutti sappiamo, e' sempre piu' vana. Speranza invece che accresce quando penso agli investimenti che chi dovere sicuramente fara' ed aumentera' per cose ben piu' importanti, come le luminarie natalizie e/o altre iniziative assolutamente necessarie".