"E' ora che i bagolari di via Galilei vengano potati"

Gallery



Recita la segnalazione: "Spero che questo mio reportage fotografico riesca, finalmente, a far capire ai tecnici dell'Ufficio verde del Comune che è ora che i bagolari di via Galilei vengano potati. Risiedo in via Galilei dal 1996 e, se la memoria non mi inganna, sono venuti a potare all'inizio del 2000. Ora i bagolari hanno un tronco di circa 4/5 metri di altezza da cui partono branche lunghe oltre 10/15 metri che sovrastano condomini di 3 o 4 piani e che producono una chioma molto spessa. In caso di temporali con raffiche di vento ci sono ondeggiamenti paurosi (anni fa un albero cadde devastando il muretto di cinta di un condominio). Le foto inviate si riferiscono al maltempo di questi ultimi giorni; da tener presente che gli alberi non hanno ancora le foglie e quindi sono spogli. Se c'era un passante? Una macchina in sosta ? Uno studente Iti di passaggio?"