Quanti anni hanno questi alberi?

Recita la segnalazione: "Poco dopo aver passato il cartello turistico (di colore marrone) che indica la direzione verso il Quartiere Razionalista ci si imbatte in queste aiuole che in origine ospitavano rose. Un bell'acero e forse un ligustro che avranno come minimo 4-5 anni; nessuno li ha mai notati? Facciamo proprio una bella figura. Questa trasandatezza si può vedere aprendo Google Maps così la figuraccia diventa mondiale. Per non parlare delle residue aiuole che costeggiano l'ex Collegio aeronautico rase al suolo e trasformate in un trasandato parcheggio per biciclette. Si cade sempre nei particolari e questo è molto grave per una città che vuole promuoversi a citta turistica".