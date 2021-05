Quarantene a scuola, meglio puntare sulla didattica all'aperto

Sono la mamma di due bambine e segnalo le mie perplessità. Dopo la quarta quarantena scolastica da negative ,mi appello al sistema. A prescindere che riscontro esagerazioni in tale protocollo domando a chi lasciare la bimba in isolamento quando sono presenti codeste situazioni? A casa da sola? Mi auguro che certi provvedimenti abbiano almeno una riduzione dei giorni. Esiste anche la metodologia dell'outdoor education sia per le scuole che per gli asili. Perche'non utilizzare questo strumento a tutto tondo per ridurre i rischi di queste inutili quarantene? Inoltre si sa che all'aperto la carica batterica è pressoché nulla.

Laura, educatrice e mamma