Raduno mondiale scout in Corea, i genitori forlivesi: "Una grande prova di autonomia e coraggio"

Pubblichiamo questa lettera di due lettori, genitori di una giovane che sta partecipando al raduno mondiale degli scout in Corea del Sud: "Scriviamo in merito a come i telegiornali nazionali hanno parlato dell'evento del Jamboree, ritrovo internazionale di scout, in Corea del Sud. Siamo genitori di una partecipante e ci è molto dispiaciuto sentire notizie solo sul caldo eccessivo, sui contingenti inglesi e americani che sono partiti anticipatamente lamentando scarsi servizi igienici, sul ciclone in arrivo. Invece è stato completamente trascurato tutto il resto che è tantissimo, perchè parliamo di quindicenni di ogni continente che sono partiti per andare dall'altra parte del mondo, che si sono preparati nei mesi precedenti, che stanno affrontando una grandissima prova di autonomia e coraggio.

Aggiungiamo anche la lode per la capacità organizzativa necessaria per far fronte a un trasferimento programmato di più di 30.000 adolescenti. Ragazzi che sono il nostro futuro e stanno sperimentando l'incontro come conoscenza, costumi, musica, sogni condivisi e non solo come scontro, guerra, conflitto, disaccordo. Che sono purtroppo realtà drammatiche, ma il mondo può essere anche altro, e questi ragazzi lo stanno toccando con mano e responsabilità. Sono o non sono una vera e propria grande scommessa per il futuro? E la capacità di stati e organizzazioni di collaborare alla realizzazione di questo evento è o non è un capolavoro? Davvero è più importante parlare di alcuni che hanno espresso un parere sui servizi igienici?

L'informazione può essere qualcosa di diverso dal maltempo e dallo scontento? Gli americani e gli inglesi se ne sono andati, ma la maggioranza è rimasta. Perchè non dare risalto alla capacità di questa gioventù di imparare a far fronte alle difficoltà e imparare ad affrontarle insieme, come dicono loro, cantando? Lo scoutismo è modello educativo unico, diffuso in tutto il mondo. Spiace che degli scout si parli solo in termini di malori e incidenti e non di tutto il resto che imparano e che ci stanno insegnando. Vi pregheremmo vivamente di pensarci. Come utenti Rai rivendichiamo il diritto ad una informazione non solo sensazionalistica, ma che sappia dare il giusto risalto a un’umanità di cui andare fieri.

Cristiana Venturi e Bruno Scortegagna