Ragazzi e sport, non prendiamocela con i giovani

Recita la segnalazione:

Vorrei porre l'attenzione per una volta ai ragazzi... Anche ora hanno sospeso di nuovo campionati e allenamenti mentre ad alti livelli nonostante il covid continuano, rispettando i protocolli, a fare quello che facevano prima. A parte gli ingenti danni economici per le Società dilettantistiche che da genitore non conosco, mi chiedo perché in tutta questa allarmante situazione devono rimetterci sempre i ragazzi. Credo che, con i dovuti procolli e i controlli del caso, le categorie di bambini e ragazzi dovrebbero essere quelle più tutelate in quanto lo sport e il movimento, soprattutto all'aria aperta, ha sempre fatto bene alla salute, non il contrario, invece vengono sempre e solo tutelati gli interessi economici delle grandi società.