"Mio figlio derubato da alcuni ragazzini nel Mercoledì in centro"

Recita la segnalazione: "In occasione del Mercoledì mio figlio è stato avvicinato da un gruppo di ragazzini che gli hanno chiesto i soldi e il telefono. Mio figlio non avendo soldi gli ha consegnato il telefono e loro vedendo che era di poco valore lo hanno buttato a terra rompendolo. Farò denuncia alle autorità ma volevo segnalare che anche a Forlì ci sono casi di delinquenza giovanile ormai famosi in tutta Italia".