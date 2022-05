"Disservizio nel recapito della corrispondenza"

Riceviamo e pubblichiamo: "Da qualche tempo i portalettere ,dotati di moderni scooters elettrici,hanno preso l'abitudine di circolare sui marciapiedi, raramente scendere per imbucare la corrispondenza, ma soprattutto non si prendono neppure più il disturbo di imbucarla nelle cassette dei destinatari, ma la mettono direttamenete nella cassetta che ormai tante abitazioni hanno destinato alla pubblicità commerciale. Ne sanno qualcosa nei condomini della zona fra via Decio raggi e piazzale Giovanni XXIII, ma anche in via La Greca". Altre segnalazioni simili sono giunte nella zona di Coriano.