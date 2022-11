"Il reparto di Ginecologia Ostetricia del Morgagni Pierantoni è un'eccellenza della nostra sanità"

La segnalazione di una cittadina:

Pochi giorni fa ho dato alla luce il nostro piccolo presso l'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì . Non ho mai avuto dubbi sulla scelta di questo reparto , nonostante tante donne del Forlivese e dintorni preferiscano ancora andare a partorire nella vicina Cesena. Nell’ ultimo anno e mezzo i cambiamenti apportati dal nuovo primario Luca Savelli a cui va tutta la mia stima e gratitudine , sono stati davvero tanti . Sono rimasta piacevolmente colpita già un anno fa , quando in sala d’ attesa mi accolsero e colpirono piccoli dettagli a creare un ambiente accogliente e positivo. Dettagli che fanno la differenza . Un percorso che si è concluso in sala parto qualche giorno fa in un contesto che nulla ha da invidiare ad ospedali di grandi e importanti realtà .

Di grande livello tutta l’ Equipe , dai Medici , Anestesisti , Ostetriche , Infermiere , ecc . Non e’ scontato al giorno d’ oggi trovare soprattutto nella nostra sanità , tanta umanità , empatia , professionalità , competenza , gentilezza tutte insieme . Tutto davvero perfetto . Anche la degenza e’ stata un’ esperienza davvero positiva , nonostante la struttura sia di per se’ abbastanza datata , tutto e’ reso più accogliente e gradevole dai colori , dall’ organizzazione degli spazi , dalla pulizia . Un grazie caloroso a tutte le figure professionali che ho incontrato e a cui va tutta la mia gratitudine . Conserverò grazie a loro un ricordo meraviglioso di questa nascita . Quindi donne di Forlì e dintorni il consiglio e’ di rimanere qui a casa nostra .. abbiamo un’ Eccellenza a Km 0 e ne dobbiamo essere orgogliosi !