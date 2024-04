"Siamo impegnati nelle ricerche di Isabello, aiutateci a ritrovare questo piccolo levriero"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Buongiorno, mi chiamo Debora Fiora e sono presidente dell' associazione Acchiappalevrieri odv che si occupa della ricerca e cattura di levrieri smarriti in tutta Italia. Dal giorno 26 aprile 2024 siamo impegnati nelle ricerche di Isabello, un cane di razza piccolo levriero italiano beige, maschio, di 10 anni scomparso dalla sua abitazione di Forlimpopoli. Dal momento della sua scomparsa non ci sono state segnalazioni nonostante le ricerche serrate e la diffusione della notizia in tutto il territorio Il cane è abituato a stare in casa, è socievole e non si è mai allontanato dalla sua abitazione e dalla sua famiglia. Per questo motivo potrebbe essere stato preso da qualcuno e portato altrove sicuramente in buona fede trovandolo vagante. Per questo motivo vi chiedo di diffondere attraverso i vostri canali la notizia dello smarrimento con i numeri di telefono di riferimento se per caso qualcuno avesse visto il cane o fosse in possesso di qualsiasi informazione utile al ritrovamento. I proprietari sono disperati e offrono ricompensa. Numeri di telefono da contattare immediatamente: 347 0141015 - 349 3407782".

Debora Fiora