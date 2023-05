"276 euro di parcheggio all'aeroporto, ho sbagliato ma venitemi incontro"

Recita la segnalazione

Scrivo in quanto ho erroneamente lasciato la macchina nel parcheggio "autonoleggio occasionali" durante la sosta in aeroporto di Forlì (non ho noleggiato alcuna automobile - ma ho preso un volo A/R per Lourdes), pensando che fosse il parcheggio dedicato alla sosta lunga. Al momento del pagamento mi son vista addebitare 276 euro, davvero una cifra esorbitante rispetto a quella che avrei pagato nel parcheggio corretto (meno di 50 euro). Comprendo che si tratta di un mio errore, ma chiedo disperatamente di poter riconoscere l'eccezionalità del caso, attraverso anche solo un parziale rimborso della cifra pagata.