Richiesta soccorso per alluvionati a Roncadello

Riceviamo e pubblichiamo: "Faccio un appello per mia cugina e il suo compagno abitano a Forlì in via Kolbe 79, a Roncadello. Lucia Gentilini ed Ermes Padovani sono senza luce e gas, garage allagato e intorno al condominio. Hanno provato a chiamare protezione civile ma non rispondono hanno rimasto un solo cellulare quasi scarico. Se qualcuno riesce ad avvisare i soccorsi sono 2 persone e due gatte in trasportino. Grazie di cuore per chi lo farà"