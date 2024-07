"Corse saltate, le problematiche dei giovani che usano l'autobus per gli spostamenti"

Riceviamo e pubblichiamo: "In riferimento alla segnalazione dell'autobus 'fantasma', proprio martedì mio figlio che gioca a baseball a Ravenna ha avuto lo stesso problema. Ho chiamato e non mi hanno dato una risposta. La corsa del nostro caro era quella che doveva passare alle ore 16,17 dall'Ospedaletto. Risultato è che abbiamo dovuto accompagnarlo ad allenamento in auto. Il lettore che ha segnalato ha avuto sicuramente un problema più grave! Ma quando un minorenne deve spostarsi in altra città per praticare sport i mezzi pubblici sono fondamentali soprattutto sono un grande aiuto economico e di tempo per le famiglie".