Rifiuti gettati nel letto semisecco del fiume Rabbi. C'era anche una tv

Recita la segnalazione: "Domenica ho rilavato la presenza di un sacco nero di rifiuti nel letto semisecco del fiume Rabbi esattamente al di sotto del ponte che lo attraversa in via Pontirola a Collina. Ho contattato il 112 che mi ha passato la polizia municipale di Forlì alla quale ho spiegato la potenziale gravità della situazione poichè nel sacco di rifiuti in acqua potevano essere contenute sostanze inquinanti o tossiche. Non potendo la polizia municipale intervenire in tempi brevi (avrebbe dovuto segnalare il fatto ad Alea per il recupero) ho pensato utile scendere nel letto del fiume per verificare la natura dei rifiuti e l'urgenza del recupero.

Giunto sul posto ho verificato che nel sacco parzialmente immerso in acqua erano contenuti rifiuti di carne animale in decomposizione che sono pericolosissimi specialmente in un momento in cui il fiume ha una portata d'acqua quasi nulla. Ho deciso perciò di spostare il sacco fuori dal letto del fiume e portarlo sul ponte dove l'agente della municipale che era in contatto con me ha detto che Alea lo avrebbe recuperato. Il sacco pesava oltre 10 kg ed emanava un tanfo nauseabondo per cui non è stato facile rimuoverlo. Ad ulteriore dimostrazione del malcostume dilagante di abbandonare rifiuti anche pericolosi in luoghi inidonei, nel corso del recupero del sacco ho trovato anche un televisore abbandonato che ho portato sul ponte per il recupero da parte di Alea. Non ho parole per esprimere il mio sdegno".