Riceviamo e pubblichiamo: "Vorrei segnalare la presenza ormai quotidiana di rifiuti abbandonati in questo tratto di strada di via Ca' Talenta. Ormai è diventata un abitudine. Ho segnato già altre volte ad Alea il problema, ma continuo ad esserci sacchi abbandonati in questo tratto di strada. Spero che in un futuro si possano montare delle foto trappole".