Pubblichiamo foto e segnalazione di un nostro lettore: A quasi 3 mesi dall'alluvione ancora mucchi di rifiuti abbandonati in strada. Un angolo considerato una discarica a cielo aperto per tutti i passanti! ALEA in tutto questo dov'è? L'amministrazione comunale dov'è? Una vera vergogna" (Quartiere san Benedetto, Via Monte Calvario angolo Via Glorie Garibaldine).

Emanuele