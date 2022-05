Recita la segnalazione: "Sempre la solita "storia". Non c'è settimana in cui qualche zozzone incivile non abbandoni rifiuti qui in piazzetta Bernardi, in sfregio al vivere civile. A volte getta i rifiuti sopra i nostri bidoncini, così che rischiamo noi di prenderci una segnalazione per rifiuti mal conferiti. Ma queste "benedette" fototrappole, mai ?"