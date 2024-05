"Ho sbagliato". Poi abbandona il metallo fuori la campana del vetro

Via Francesco Nullo, 5 · Centro Storico

Riceviamo e pubblichiamo: "Ho beccato una persona che buttava metallo fuori dal portone. Lo ho invitato ad andarlo a buttare nelle sedi opportune e la sua risposta è stata che lo avrebbe fatto, che aveva sbagliato e che lo avrebbe poi caricato in macchina per poi portarlo nelle dovute sedi. Dopo un'ora ho portato il vetro che avevo in casa alla campana sita a 20 metri da casa. Tutta l'immondizia del mio vicino compreso il metallo erano fuori della campana del vetro. Ho avvisato i vigili. Povera Italia. Poi vogliono mettere le telecamere".