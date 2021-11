Rifiuti abbandonati, "ne abbiamo le tasche piene"

Recita la segnalazione: "Tolto il contenitore della Croce Rossa di via Michelangelo Buonarroti/Andrea Costa i cittadini particolarmente "caritatevoli" e "generosi", che si distinguono per disponibilità, altruismo e filantropia non si sono persi d'animo e hanno trovato un ulteriore nuovo luogo ove depositare le loro “opere di carità”. Infatti, oltre a quello documentato ieri in via Andrea Costa, ora hanno pensato bene di utilizzare una campana del vetro posizionata in via Galileo Galilei Allego foto. Spero che Alea non risponda alla solita maniera e cioè di segnalare direttamente a loro".