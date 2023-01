Rifiuti abbandonati vicino alla campana di vetro davanti all'ingresso dell'asilo

Recita la segnalazione: "Di fronte all’ingresso dell’asilo nido il Grillo in via minardi a Forlì c’è una campana per la raccolta del vetro. Nel tempo é stato chiesto il suo spostamento ma è sempre stato risposto che non era possibile. Da diversi mesi si è aggiunto il problema dell’abbandono dei rifiuti attorno alla campana ma, nonostante le ripetute segnalazioni, ancora viene negato lo spostamento del contenitore. Venerdì 13 gennaio abbiamo raggiunto l’apice del degrado dal momento che lo scorso lunedì 9, alla ripresa delle attività, sono stati segnalati rifiuti abbandonati attorno alla campana. Quei rifiuti sono ancora lì. Mi chiedo come sia possibile ritenere idoneo lo stallo di fronte all’ingresso di un asilo nido per un contenitore del vetro che funge da catalizzatore per l’abbandono dei rifiuti anche in altre parti della città. Rinnovo, a nome mio e di tutti i genitori del nido Grillo, la richiesta di spostamento della campana del vetro oltre che all’immediata rimozione dei rifiuti che da una settimana stazionano a terra".

Luca Rinieri, presidente del Comitato di gestione del nido Grillo