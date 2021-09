Rifiuti gettati dal parcheggio che sovrasta il sentiero del Montone

Recita la segnalazione: "Martedì mattina, camminando nel sentiero che costeggia il fiume Montone, giunto al ponte di Schiavonia ho notato a valle del ponte, lato Forli' centro, il cumulo di spazzatura che qualche barbaro (e barbaro e' un eufemismo) ha sversato, probabilmente dal parcheggio sovrastante, in mezzo al sentiero. Penso ormai che non ci siano più' parole e aggettivi per classificare queste persone, (persone? ma!), degne solamente di vivere in una discarica. Quale futuro sara' riservato a nostri ragazzi. Meditate".