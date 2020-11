"Rifiuti in strada, segnalo ma nessuno va a raccoglierli"

Recita la segnalazione:

Il giorno 13 novembre alle 8.36 dopo aver notato una busta della spazzatura nella corsia di marcia di via Pandolfa, ho segnalato alla polizia municipale il rifiuto, mi è stato detto che dovevo inviare una e-mail che ho inviato, ma purtroppo ho notato che il giorno dopo non solo il rifiuto non è stato recuperato anche per risalire al trasgressore ma al ciglio della strada c'era un secondo rifiuto abusivo gettato li, quando le istituzioni vanno in tv a dire "cittadini denunciate" bisognerebbe anche raccontare questa storia.