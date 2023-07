Alluvione, il problema dei rimborsi regionali ai condomini: "Cifra da suddividere?"

Recita la segnalazione: "Al momento gli unici incentivi da alluvione realmente stanziati, nel senso che sono soldi disponibili e erogabili a giorni, sono: il rimborso per chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione; il bonus 3.000+2.000 (cui necessita di una perizia). Proprio di quest'ultimo vorrei evidenziare un'incongruenza; lo stesso, in caso di condominio, viene erogato per le parti comuni (ascensori più impianti elettrici con relativo costo della certificazione più autoclave, più ripristino eventuali aree di servizio al fabbricato comuni e contatori) a fabbricato e non ad abitazione. Viene a verificarsi che i condomini, molto popolosi, dei Romiti e Cava e immagino che ce ne siano anche altri tipo in zona Parco, saranno a doversi suddividere la quota 3.000+2.000 tra tutti i vari appartamenti (diventando quindi a testa poche centinaia di euro o pure meno)".