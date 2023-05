Alluvione, un ringraziamento speciale agli studenti delle classi 4B liceo Classico, 4c Scienze Umane, 4L Liceo scientifico

Riceviamo e pubblichiamo: "Mi rivolgo alla vostra redazione con grande gioia e gratitudine per esprimere il mio più sincero ringraziamento nei confronti di alcuni studenti della classe 4B del Liceo Classico: Emma, Riccardo e Filippo; a Tommaso della classe 4c di Scienze Umane; a Samuele, Francesco, Francesco e Camilla della 4c del Liceo Scientifico: per l'eccezionale supporto che hanno fornito durante il recente periodo di alluvione. Desidero sottolineare quanto sia stato significativo il loro contributo durante questa difficile situazione. Per tre giorni consecutivi, i giovani hanno dimostrato un impegno straordinario presentandosi nel nostro condominio e offrendo aiuto incondizionato. La loro presenza e il loro lavoro instancabile hanno fatto una differenza significativa nelle nostre abitazioni e nei garage. L'impegno e la dedizione degli studenti sono stati ammirevoli. Hanno lavorato duramente per rimuovere fango e detriti, spostare mobili e supportare gli abitanti del condominio. Non solo hanno fornito un aiuto pratico, ma hanno anche dimostrato grande empatia e compassione nei confronti di coloro che stavano affrontando momenti difficili.

Vorrei anche sottolineare che gli studenti hanno mostrato un'ottima organizzazione e un senso di responsabilità impeccabile. Il loro impegno ha dimostrato quanto sia importante l'impegno civico e l'attenzione verso il benessere della comunità. Ritengo che sia essenziale riconoscere il merito degli studenti e sottolineare l'importanza dell'impegno sociale e civico nella formazione dei giovani. La loro partecipazione attiva e la loro dedizione sono un esempio positivo per tutti noi e rappresentano un motivo di orgoglio per le nostre scuole. Desidero, quindi, esprimere il mio più sincero apprezzamento agli studenti , così come ai loro genitori, per aver incoraggiato i loro figli a partecipare a questa iniziativa e per aver coltivato in loro valori di solidarietà e altruismo. Spero che il Liceo Classico , lo Scientifico e Scienze umane continuino a promuovere tali valori, poiché sono fondamentali per il progresso e il benessere della nostra società. Ancora una volta, grazie di cuore agli studenti per l'enorme aiuto che ci hanno fornito durante l'alluvione".

Da tutti i residenti in via della Fornace dal civico 5 al 11 (Ravaldino-parco urbano)